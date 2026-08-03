Captain Black grubu sigaralara zam geldi, Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya zam geldi mi? Hangi gruba zam geldi?

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Sigara fiyatlarında haziran ayında başlayan zam dalgasına bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Black Sigara Grubu ürünlerine fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Gruba 8 Haziran'da yapılan son zammın ardından yaklaşık iki ay sonra yeniden fiyat artışı geldi.

Dündar'ın sosyal medya hesabından yayımladığı listeye göre Captain Black grubundaki ürünlerin satış fiyatı 110 liraya yükseldi.

Yeni tarifenin 4 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

Captain Black sigara fiyatları ne kadar oldu?

Yeni listeyle birlikte Captain Black King Size-G, Compact-G, King Size Navy/Sky, Compact Navy/Sky ve Slims Sky/Grey çeşitlerinin tamamı 110 liradan satılacak.

Önceki zam 8 Haziran'da yapılmıştı

Captain Black grubuna son olarak 8 Haziran'da zam gelmişti. Bu düzenlemenin ardından gruptaki en düşük sigara fiyatı 95 liraya, en yüksek fiyat ise 100 liraya çıkmıştı.

Caotaın black sigara gurubuna zam geldi

Hayırlı olsun. pic.twitter.com/8dUVJaXXhD — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 3, 2026

Farklı sigara gruplarına da zam gelmişti

• 6 Haziran'da Imperial PM grubuna yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 110 TL ile 130 TL aralığına çıktı.

• 4 Haziran'da ise Bat sigara grubuna zam gelmişti. Grubun en ucuz sigarası 105 TL'ye, en pahalı sigarası ise 120 TL'ye yükselmişti.

• 2 Haziran'da da JTI grubuna yapılan zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 105 TL ve en pahalı sigara 120 TL olmuştu.

• 8 Haziran'da İmperial Tobaco grubuna yapılan zam sonrası bu gruptaki sigaraların fiyatları 100 TL ile 120 TL aralığına çıktı.