Caretta yuvasının üstünde mangal yaptılar

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahilinde, kafesle koruma altına alınan caretta caretta yuvası üzerinde mangal yapıldı.

Mangal yakılan yuvanın üstündeki külleri toplayan, içki ve meyve suyu şişelerini kaldıran Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, duruma tepki gösterdi.

Gazipaşa Koru Plajı’nda birçok caretta caretta yuvasının demir kafes ile koruma altına alındığına dikkat çeken Kayhan, “Bunların cezalandırılması için şikayet dilekçesi vereceğiz. Yakalandıkları zaman Çevre Koruma tarafından para cezasına çarptırılıyorlar. Umarım yakalanırlar ve cezalarını alırlar. Bu kabullenecek bir şey değil.” diye konuştu.