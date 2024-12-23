'Çarşı' davasında tüm sanıklara beraat kararı

Gezi Parkı olaylarında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün taraftar grubu 'Çarşı' üyelerine açılan davanın bugünkü duruşmasından beraat kararı çıktı.

Mütalaasını açıklayan savcılık 35 kişinin yargılandığı davada tüm sanıklar hakkında beraat talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti de tüm sanıkların beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

Gezi Parkı olaylarında aralarında Beşiktaş taraftar grubu çArşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymuştu.