Casusluk soruşturması: CHP bilgi işlem sorumlusu gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, casusluk soruşturması kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.’nin, seçim ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde aktarıldığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. gözaltına alındı. Savcılık, şüpheliye “kişisel verileri hukuka aykırı verme”, “ele geçirme” ve “kişisel verileri kaydetme” suçlamaları yöneltti.
Başsavcılığın açıklamasına göre, CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) temin ettiği seçmen sandık verilerinin usulsüz şekilde İBB bünyesindeki sistemlerle eşleştirildiği ve üçüncü kişilere aktarıldığı iddia ediliyor.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“İBB Hanem uygulamasında İstanbul seçmenine ait sandık verileriyle belediye uhdesindeki bazı kişisel verilerin eşleştirildiği, ayrıca YSK’dan temin edilen verilerin suç örgütü üyelerine aktarıldığı yönünde deliller elde edilmiştir.”