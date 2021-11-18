Casuslukla suçlanan İsrailli çift serbest bırakıldı

İddiaya göre, 11 Kasım günü Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli Natalia O. ve Mody O. isimli çift, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekmişti.

Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan iki şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürülmüştü.

Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrailli çift ile Türk vatandaşı İ.A.'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanmışlardı.

12 Kasım’da tutuklanan biri Türk, 2’si İsrailli 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak, "Eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Özkan'dan tepki

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İsrailli çiftin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bu can bu tende oldukça kimse Papaz'ı alamaz"



"Ben bu makamda olduğum sürece Deniz Yücel iade edilmeyecek"



"İsrailli çift casus."



Kime "casus" dedilerse özel uçakla ülkelerine uğurladılar. Olan ülkenin ayaklar altına alınan yargısına oldu. pic.twitter.com/XBNOWrwOa4 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 18, 2021

Özkan şunları kaydetti:

"Bu can bu tende oldukça kimse Papaz'ı alamaz"

"Ben bu makamda olduğum sürece Deniz Yücel iade edilmeyecek"

"İsrailli çift casus."

Kime "casus" dedilerse özel uçakla ülkelerine uğurladılar. Olan ülkenin ayaklar altına alınan yargısına oldu."