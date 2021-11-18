Casuslukla suçlanan İsrailli çift serbest bırakıldı
İstanbul'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar’daki konutunun fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle tutuklanan İsrailli çift ve bir Türk şüpheli serbest bırakıldı.
İddiaya göre, 11 Kasım günü Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli Natalia O. ve Mody O. isimli çift, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekmişti.
Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan iki şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürülmüştü.
Olayın ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrailli çift ile Türk vatandaşı İ.A.'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanmışlardı.
12 Kasım’da tutuklanan biri Türk, 2’si İsrailli 3 şüpheli serbest bırakıldı.
באים הביתה. pic.twitter.com/YUvjqqHyGy— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 18, 2021
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak, "Eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.
Özkan'dan tepki
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İsrailli çiftin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Bu can bu tende oldukça kimse Papaz'ı alamaz"— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) November 18, 2021
"Ben bu makamda olduğum sürece Deniz Yücel iade edilmeyecek"
"İsrailli çift casus."
Kime "casus" dedilerse özel uçakla ülkelerine uğurladılar. Olan ülkenin ayaklar altına alınan yargısına oldu. pic.twitter.com/XBNOWrwOa4
Özkan şunları kaydetti:
"Bu can bu tende oldukça kimse Papaz'ı alamaz"
"Ben bu makamda olduğum sürece Deniz Yücel iade edilmeyecek"
"İsrailli çift casus."
Kime "casus" dedilerse özel uçakla ülkelerine uğurladılar. Olan ülkenin ayaklar altına alınan yargısına oldu."