Çatalca'da kum ocağında göçük: Operatörü kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir kum ocağında bir göçük meydana geldi. İş makinesi operatörünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına AFAD da katıldı

Edinilen bilgiye göre, Çatalca'daki bir kum ocağında saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Bu sırada çalışma yapan iş makinesi, atık su biriken alana düştü. İş makinesi operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve belediye ekipleri, jandarma su altı arama kurtarma, itfaiye çalışmalara katıldı.