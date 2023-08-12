Çatıdan düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında çalışırken düşen işçi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Nurettin Yay (43), bakım onarım işleri yaptığı 9 metre yükseklikteki çatıdan kontrolünü kaybederek zemine düştü.
Çalışma arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yay kurtarılamadı. Hastane morguna kaldırılan cenazenin ön incelemenin ardından otopsiye gönderileceği öğrenildi.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.