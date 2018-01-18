Çavuşoğlu: ABD sözünü tutmalı

18 Ocak 2018

ABD'nin YPG ile ilgili yaptığı açıklamaların tatmin edici olmadığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'ye yönelik güvensizliğimiz devam ediyor. ABD'den somut olarak adım görmemiz gerekiyor" dedi.

ABD'nin YPG'deki silahları toplama sözünü kendilerine verdiğini hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD, YPG'ye verdiği silahları toplayacağı sözünü tutmalı" şeklinde konuştu.

"ABD teröristlerle işbirliğini bırakmalıdır" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'un Irak'ta yaşananlardan ders almadığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriyeli Kürtleri YPG'nin temsil etmediğini söyledi.

Olası Afrin operasyonuyla ilgili de bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Milli bir meseledir, Türkiye'ye tehdit var" şeklinde konuştu.

Rusya'nın Afrin'de olası bir operasyona karşı çıkmaması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bizim müdahalemiz terör örgütüne yöneliktir. Kürtlere değil, terör örgütüne yapılacak" dedi.

"İdlib'de Rusya ile ortak adımlar atıyoruz"

İdlib'deki gelişmeleri de değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ortak adımlar atıyoruz" vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Esad rejiminin İblib'deki ilerleyişinin de durdurulması gerektiğini belirtti.