Çavuşoğlu: ABD, Venezuela'nın içişlerine karışmıştır

24 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Venezuela'nın içişlerine karıştığını söyledi

"Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela'nın içişlerine karışmıştır" diye konuşan Çavuşoğlu, "Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı defacto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum" ifadelerini kullandı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, kendisini geçici başkan ilan etmiş, ABD Başkanı Trump da Guaido'yu resmen tanımıştı.

Bu sabah bir tweet atan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız

AB ülkeleri de destek verdi, Venezuela'da neler oluyor?

Kaynak: AA