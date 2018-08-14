Çavuşoğlu: ABD'nin tehdidi kelebek etkisi yaptı, Avrupa da rahatsız

14 Ağustos 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, sivilleri bombalamak katliam olur." ifadesini kullandı.

Toplantı sonrası ABD ile krize neden olan Rahip Brunson'un tutukluluğu ile ilgili bir soruya Çavuşoğlu, "Brunson'un durumunda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

Avukatı bugün, ev hapsinde tutulan Brunson için itirazda bulunmuştu.

"ABD'de bu sorunu çözmek istreyen de var, iç politika nedeniyle sürdürmek isteyen de var, tam bir karmaşa var." diyen Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz baskı ve tehdit ile ilişkilerde ancak kaos olacağı, bu dilin bırakılıp diyalog yoluyla bu işin çözülmesi mesajını vermiştir." ifadelerini kullandı.

"Yaptırım tehdidinden Avrupa da rahatsız"

Çavuşoğlu, ABD'nin veya herhangi bir ülkenin yaptırım kararlarına prensip olarak karşı olduklarını belirterek, "AB'nin Rusya'ya yaptırımlarına katılmadığımız gibi İran'a yönelik yaptırımlara da katılmayacağımızı söyledik." Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye dönük yaptırım tehdidinin kelebek etkisi yarattığını ve Avrupa'nın da bu durumdan rahatsız olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu şöyle konuştu: "ABD gücünü Avrupa'ya saldırmak için de kullanıyor, bugün Türkiye'de herhangi bir Avrupa ülkesi olabilir, zaten bunu NATO zirvesinde tüm liderler gördü"