Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük
Bakan Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor." dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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