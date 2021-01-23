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Çavuşoğlu: AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük

Bakan Çavuşoğlu, "Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır. Gümrük Birliği mutabakatının güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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