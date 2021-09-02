Çavuşoğlu: Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil

Bakan Çavuşoğlu, "Herhangi bir ülkenin tahliye edeceği Afganların ülkemizde belli bir süre kalması mümkün değil, böyle bir teklif gelse de kabul etmeyeceğimizi başından beri söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Askeri uçaklar tahliye için kullanılabilir” derken, “Taliban’dan ve başka ülkelerden iş birliği talebi var” şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu Kabil Havalimanı konusunda şunları söyledi:



"Bu tek başına Türkiye'nin ya da Katar'ın üstleneceği bir mesele değil. Çözüm iki aşamalı olabilir, biri askeri uçuşlar için. Pistlerdeki sorunun giderilmesiyle askeri uçakların tahliyesi için kullanıma açık olabilir. Böylelikle havaalanındaki durum test edilebilir.

Sorumluluğu kimler üstlenecek? Bu konudaki şartlar değişti. Taliban'dan ve bazı ülkelerden de bizimle işbirliğiyle ilgili talepler var. Bunları değerlendiriyoruz.

Herkesin emin olacağı şekilde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor. Bunu Taliban'a ilettik. Özellikle havaalanının içinde güvenliğin tesis edilmesi gerekiyor.

Bavulların taranması, insanların cihazdan geçirilmesi gibi işlemlerin yapılması konusunda herkesin güvenebileceği şekilde burada tedbirlerin alınması gerekiyor."







