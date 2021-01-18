Çavuşoğlu: Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarını canlandırma konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi toplantıları ile diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Bakanlıkta ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, görüşmelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen geriye gitmediğini, kendisinin mevkidaşı Maas ile ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile arasında sıkı diyalog ve dostluk olduğunu belirterek, ilişkilerin bu sayede her alanda iyiye gittiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin salgına rağmen yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatında birinci sırada, ithalatında da ikinci sırada olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Diğer taraftan önümüzdeki süreçte Almanya ile ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık. Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantıları ve diğer alanlardaki toplantıları gerçekleştireceğiz. Özellikle değişik alanlardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Maas ve heyetler arası görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkilerini de enine boyuna ele aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde son zamanlarda pozitif bir atmosfer var. Özellikle aralık zirvesinden çıkan sonuç bizi tamamen tatmin etmese de biz bunu olumlu bir sinyal olarak aldığımız için biz de karşılık verdik, olumlu adımlar atmaya başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği ile ilgili yaptığı açıklamalar, bizim de yaptığımız açıklama ve çalışmalar, Avrupa'dan da karşılıklı olarak olumlu adımlar ve söylemlerin gelmesi sayesinde daha pozitif bir atmosfer içindeyiz."

Alman Bakan Maas: Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerekir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Türkiye ve AB arasındaki tartışmalı hususların geride kalmasını umduğunu belirterek, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum." dedi.

Maas, Moskova'ya gidişinde gözaltına alınan Rus muhalif Aleksey Navalnıy hakkında ise "Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerekir." dedi.

Futbolcu Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla ilgili de konuşan Maas, “Mesut Özil, Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." mesajını verdi.