Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar 'İbradı' hariç söndürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat Yangın Koordinasyon Merkezinde yangınlardaki son durum hakkında bilgi verdi.

Antalya'daki yangınlar söndürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da 5 ilçede 59 mahallenin yangından etkilendiğini belirterek Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarına ilişkin, "Kritik noktalarda alevleri durduruduk, yangın 218. saatte kontrol altına alındı. Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü" dedi.

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, yangından doğrudan etkilenen 821 kişiden 808'inin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiğini aktardı.

Acil ihtiyaç için 149 konteyner kuruldu

Bakan Kurum, "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı. 400 konteyner Antalya'ya geldi. 140 çadır kurulumu da tamamlanmış durumda" diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarının 7 ilde bin kişilik bir ekiple yürütüldüğünü belirten Kurum, Muğla'daki çalışmaların da 2-3 güne tamamlanacağını kaydetti.

Kurum, "Hasarlı 2 bin 164 birim tespit edildi. 62 kamu binası incelendi. Yıkılma riski olan binaların yıkım çalışmasını başlattık. 503 binanın yıkımı tamamlandı" dedi.