Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de TSK konvoyuna saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. (İdlib'deki) 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok. (Güvenli bölge mutabakatı) ABD’nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA