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Çavuşoğlu: Başka seçenekler üzerinde durmak lazım

Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen F-35 görüşmeleri konusunda, "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- (Ayşenur Arslan'a tepki) Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir

- (Sondaj çalışmaları) Kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik, taviz vermeyiz.

- (Yunanistan sınırında) Son 2 yıla yakın bir sürede 34 bin insanı ölümden kurtardık.

- İslam düşmanlığı, Fransa’da bir devlet politikası haline geldi. Avrupa Konseyi de ses çıkaramadı.

- (Azerbaycan) İlişkilerimiz farklı bir boyuta geldi, tam bir müttefiklik.

- Azerbaycan da Ermenistan ile kapsamlı barış istiyor.

- (ABD ile F-35 görüşmeleri) Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor.

 

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