Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Buça'dan gelen görüntülerin Rusya-Ukrayna müzakerelerini gölgelediğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, "Birçok müttefikimiz Türkiye'nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi." dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye'ye F16 satışına yeşil ışık yakılmasına yönelik, "ABD'nin bu adımını olumlu karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
- Buça'dan gelen görüntüler kabul edilemez.
- Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi.
- Denizden tahliye konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmeler devam ediyor.
- Halen 30 civarında vatandaşımız ve refakatçileri bekliyor.
- Müttefiklerin tavrında ciddi değişme var. Türkiye her zaman barıştan yana tavır sergiliyor.
- (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Kendilerini Türkiye'de yine misafir etmek istediğimizi söyledik.