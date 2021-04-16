Çavuşoğlu: Cenevre'deki toplantı gayri resmi bir toplantıdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konulu toplantıya ilişkin "Cenevre'deki toplantı gayri resmi bir toplantıdır. Burada yeni bir müzakere başlamıyor. Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni fikirlerin, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC'deki Kur'an kursları kararı hakkında, "Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir." ifadelerini kullandı.

Tatar: Türkiye'nin garantörlüğü vazgeçilmez unsur

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise "(Cenevre görüşmelerinde) Egemenliğimiz, bağımsızlığımız ve Türkiye'mizin garantörlüğü vazgeçilmez unsurlardır. Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir." ifadelerini kullandı.

Tatar, "KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi bir durum asla olamaz." diye konuştu.