Çavuşoğlu: Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'nin nükleer anlaşma kararı ile ilgili, "Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. ABD’nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesine tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı. ABD’nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil. Ortak aklın devreye girmesi gerekiyor. Ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.