Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'dır

25 Ağustos 2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun ifadelerinden satır başları şöyle:

- Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Türkiye'yi dışlamak yerine hakça paylaşım istedik.

- Almanya'nın samimi çabalarına teşekkür ediyorum.

- Yunanistan AB'nin koşulsuz desteği ile şımardı. (Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın.

- Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız.

- Yunanistan kendisini Türk donanmasının önüne atmaya çalışan ülkelere kanmasın. Komşuyuz. Biz hakça paylaşmayı biliriz.

Maas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Perşembe ve cuma günleri Avrupa Birliği dışişleri bakanlarını toplayacağız. Doğu Akdeniz konusunu da bu toplantı da görüşeceğiz.

Tehlikeli durumu ele aldık. Sadece AB'yi değil NATO'yu da ilgilendiriyor. Durum son derece riskli.

(Doğu Akdeniz'de) Durumun tırmanması ne AB'nin ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin yararınadır

Bir uçuruma yaklaştığınız zaman uçuruma düşme riskiniz de var. Biz bu olayın önünü kesmeye çalışıyoruz.

Önemli olan gerginliğin azaltılması için adımların atılması. Türkiye ve Yunanistan ile doğrudan görüşmelesiyle çözülebilir. İki tarafın görüşmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim