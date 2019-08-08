Çavuşoğlu: Dünkü mutabakat çok iyi bir başlangıç

08 Ağustos 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik ABD ile varılan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki talimatının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ı arayarak ABD'nin buradan çekileceğini söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu aşamada oluşturulan görev gücü ve Suriye Çalışma Grubu ile ABD'nin çekilme ve sonrasındaki süreci koordine etmeye çalıştıklarını kaydederek karşılıklı pozisyonlarını anlatan belgeleri ABD tarafıyla birbirlerine ilettiklerini anlattı.

Askeri düzeyde teknik çalışmalar da yürüttüklerine işaret eden Çavuşoğlu, bunun sonucunda bir çerçeve belirlenmesi konusunda dün bir mutabakat sağlandığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." ifadesini kullanarak özellikle bundan sonra atılacak adımlar ve detaylarıyla ilgili alınacak kararlara dair müşterek bir harekat merkezinin oluşturulacak olmasının önemine değindi.

"YPG/PYD ve PKK bölgeden tamamen temizlenmeli"

Çavuşoğlu, ilgili kurumların katılımıyla detaylar konusunda ABD tarafıyla bir karar vereceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Bizim amacımız güvenli bir bölgenin oluşturulması. Bu bölgede YPG/PYD ve PKK tamamen temizlenmeli. Bunların hepsi birdir. Bunların tamamının temizlenmesi. Burada ABD ile Türkiye'nin ortak hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili, daha sonra buraların istikrara kavuşturulması, Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Türkiye'deki mültecilerin ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların geri döndürülmesi gibi insani boyutları da var."

Bunun kapsamlı bir çalışma olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, diğer alternatifin ise söz konusu operasyonu tek başına yapmaları olduğuna dikkati çekerek "Bu iyi başlangıcın en iyi şekilde neticenlenmesi için ne gerekiyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderlik ve talimatlarıyla yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yeniden Asya" açılımı

Konuşmasında, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birleştiren bir ülke olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin coğrafi konumu, üstlendiği rol ve faaliyetleriyle Doğu ile Batı arasında köprü görevi üstlendiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Asya'nın şu anda dünyanın ekonomi merkezi olmaya başladığına dikkati çekerek Türkiye'nin Asya ile birçok boyutta ilişkileri daha da ileriye taşımak istediğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımının eksen kayması olmadığının altını çizerek "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'de Anayasa Komitesinde son aşamaya geldik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Anayasa Komitesinin kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiklerini belirterek "Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadarki Asya politikalarının başarılı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan, kapsamlı Afrika açılımı sayesinde Türkiye'nin kıtayla ilişkilerinin ortaklık politikasına dönüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin "Latin Amerika ve Karayipler Açılımı"nın da bir başarı hikayesi olduğunun herkes tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Asya politikasının bugüne kadar eksik olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bütüncül bir yaklaşımla Asya ülkeleriyle onların da farklılıklarını gözeterek ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi çok daha ileriye götürmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide koyduğu hedefler doğrultusunda Asya'yı göz ardı edemeyeceklerini belirterek, "Yeniden Asya" açılımının kapsamlı ve bütüncül olacağını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, bu açılımın kapsamının, ekonomi dışında eğitim ve savunma sanayisi alanlarını da bünyesinde barındıracağını kaydetti.

Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımına dışarıdan olumsuz bir açıklama gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, içeriden de olumlu tepki geldiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu açılımla Türkiye'nin Batı'yı ihmal edeceği algısının yanlış olduğunu belirterek "Avrupa'da olmak ve Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir ama Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, gelecekte dijital diplomasi alanında da açılım yapacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasına değinen Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın bizim vatandaşlarımıza vizeyi kaldırması son derece anlamlı oldu." ifadesini kullandı.

Anayasa Komitesi konusu

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili bir soru üzerine, zirvenin Türkiye'nin ev sahipliğinde 11 Eylül'de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Astana süreciyle başlattığımız bu iş birliğinin çok faydasını gördük." diyen Çavuşoğlu, hem saha hem masada, çatışmaların durdurulması gibi konularda bu sürecin önemini vurguladı.

Çavuşoğlu, son olarak İdlib'de rejimin saldırganlığının durdurulması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Son geldiğimiz noktayı değerlendirme bakımından bu üçlü zirve zamanlıca olacak ve önemli bir toplantı olacak. Anayasa Komisyonunun kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiğimizi söylemiştim. Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz."

Anayasa Komitesinin kurulmasından sonra Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında dörtlü zirve yapılması için Japonya'daki G20 toplantısında mutabakat sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem Macron ile hem de Merkel ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler doğrultusunda Anayasa Komisyonu kurulur kurulmaz ve üçlü zirveden sonra dörtlü zirvenin de planlamasını yapacağız." dedi.

Kaynak: AA