Çavuşoğlu: En anlamlı ilerleme İstanbul'da sağlandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, şimdiye kadar müzakerelerde “en anlamlı ilerlemenin İstanbul’daki müzakerelerde sağlandığını” söyledi, en zor başlıkların da bu görüşmede ele alındığını vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı." dedi.

“Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.” diyen Çavuşoğlu dışişleri bakanları seviyesinde de bir uzlaşı sağlanması durumunda Ukrayna ve Rusya’nın liderler düzeyinde görüşmesinin de mümkün olduğunu söyledi. Müzakere görüşmesinin öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapmasının Türkiye’nin barışa verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Öncelikli konu ateşkesin sağlanması ve savaşın durması. Akan kanın durması ve barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eşgüdüm içinde çabalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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