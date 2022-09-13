Çavuşoğlu: Ermenistan tahrikleri bırakmalı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gece saatlerinde çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir." denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonuna karşılık Azerbaycan ordusu karşı önlemler alıyor ve atış noktaları etkisiz hale getiriliyor." denildi.

Çavuşoğlu'dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." dedi.