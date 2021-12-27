Çavuşoğlu: Ermenistan'la ilk toplantı Moskova'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "(Ermenistan ve Türkiye'nin özel temsilcileri arasında) Edindiğimiz izlenime göre ilk toplantı, Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var, Moskova'da gerçekleşecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(Vize serbestisi) AB, diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sözünde durmamak için zamana oynamaya devam ediyor." diye konuştu.