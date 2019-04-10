Çavuşoğlu: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız

10 Nisan 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 olmazsa başka bir yerden uçak alınabileceğini söyledi.

NTV yayınına katılan Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz... F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" diye konuştu.

Düşen F-35'in enkaz parçaları bulundu