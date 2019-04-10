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Çavuşoğlu: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız

Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım."

Çavuşoğlu: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 olmazsa başka bir yerden uçak alınabileceğini söyledi.

NTV yayınına katılan Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz... F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" diye konuştu.

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