Çavuşoğlu: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız
Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 olmazsa başka bir yerden uçak alınabileceğini söyledi.
NTV yayınına katılan Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz... F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" diye konuştu.