Çavuşoğlu: F-35'lerin Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak

21 Haziran 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'den Türkiye'ye bugün teslimatı yapılacak F-35'lerle alakalı açıklamada bulundu.

CNN Türk'te konuşan Çavuşoğlu, "Savunma Sanayi Müsteşarlığımız, büyükelçimiz Türkiye'yi temsil edecek. Hiçbir değişiklik yok. Türkiye davet edildi. Uçak teslimatı yapılacak. Ondan sonra 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak. Bunlar önceki takvim çerçevesinde yapılan şeyler. Söylediğim gibi belirlenen bir takvim çerçevesinde işleyen bir süreç. Kongreden geçen karar nedeniyle 2020 beklenmiyor. Nedeni eğitim çalışmaları. Biz bu programın ortaklarından biriyiz, 1999 yılından bu yana Türkiye işin içinde. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiş, parasını zamanında ödemiştir. 'Ben istemem şimdi, şu sebepten canım sıkıldı' olmaz. Bu kapsamlı ve çok taraflı bir sözleşmedir" dedi.

"Endişemiz yok"

ABD senatosu F-35'leri Türkiye'ye teslimatını geçici olarak durdurmak isteyen kanunu onaylamasını değerlendiren Çavuşoğlu, "Bizim herhangi bir endişemiz yok. Kongreden bu karar çıktı diye endişemiz yok. Birincisi sözleşme hukuki metin. İkincisi Türkiye çaresiz değil. Elbette ABD'den F-35'leri almayı isteriz. Olasılıklarla konuşmayı sevmem ama en kötü senaryoda da Türkiye kendi başının çaresine bakar" diye konuştu.

"Türkiye Rusların F-35'e muadil uçağını alır mı?" sorusunu da cevaplayan Çavuşoğlu şunların altını çizdi:

"Fark etmez Rus olur, Avrupa'dan, Fransa'dan olur. Bir ülke vermiyorsa diğer seçeneklere bakarız. Hangisinin şartları uygun olursa, hangi ülke bize en uygun teklifi verirse o ülkeden alırız. O olmazsa diğerinden diye düşünmeyiz. ABD'nin alternatifi Rusya diye değildir ya da tersi değildir, seçeneklerimiz fazladır. Ama biz böyle bir gelişmenin olacağını gerçekten düşünmüyoruz. Her ne kadar bugün Kongre'den değişik sebeplerden dolayı bu kararlar alınsa da. ABD'nin Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyeceğini, aklı selim bir şekilde davranacağını düşünüyoruz. Kongreden böyle bir karar çıkması bağlayıcı değil. Yönetime uygulama konusunda yetki veriyor. Sadece Rusya'ya yaptırım konusunda katı bir karar aldı."

"Menbiç'te hiçbir aksaklık yok"

Menbiç'te yürütülen operasyonda hangi aşamada olunduğu hakkında bilgi veren Çavuşoğlu yol haritasının tam anlamıyla uygulandığını ve aksaklık olmadığını vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte de aynen uygulanması konusunda da tereddüdümüz yok. Ortak karar verdiğimiz yol haritasını da uygulamayacaksak birbirimize nasıl güveneceğiz. Tamamen güven kaybolur. Zaten bu adımların sebeplerinden biri de Türkiye ile ABD arasında kaybolan, onlardan kaynaklanan güvenin yeniden tesis edilmesi. Yol haritası konusunda hiçbir sıkıntı yok, tamamen işliyor. Bu bir diplomatik zaferdir. Bazen sahada bir adım atar, sonra masada sonuna kadar savunuruz. Sahada kazanımlarımızı kaybetmeyiz. Daha önce sahadaki kazanımlarımızla beraber masada elde ettiğimiz bir sonuçtur. Şimdi bunun uygulanması safhasındayız. Bu YPG'nin kontrol ettiği diğer bölgeler için de model olacaktır. Menbiç'le sınırlı değil, model olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar silahı nasıl verdiyse öyle alacak"

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Amerikalılar silahı nasıl verdiyse öyle alacak. Kaç tane YPG'li olduğu konusunda net bir rakam yok. Sahaya girdikten sonra net bir şekilde alacağız. Silahı veren Amerika'dır, toplayan da Amerika olacaktır. Biz YPG'lilerle muhatap olmayacağız, 'Silahı ver' demeyeceğiz. Silah benim silahım değil, silahı veren bellidir. Bizim yol haritamıza göre ABD, Menbiç'ten çıkarken YPG'lilerin silahlarını elinden alacak, biz buna nezaret edeceğiz, gözlemleyeceğiz. Biz YPG ile karşı karşıya geldiğimizde ne yaptığımız, yapacağız belli zaten."

ABD Senatosu'na rağmen F35'ler geliyor