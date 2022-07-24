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Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile telefonda görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun, mevkidaşı Haavisto ile görüşmesinde Ukrayna'daki son gelişmeler, arabuluculuk çalışmaları ve üçlü muhtıranın uygulanması ele alındı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.