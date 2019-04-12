Çavuşoğlu: Fransa kendi karanlık tarihine baksın

12 Nisan 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde başlayan NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını tamamladığında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerinin kendisini şoke ettiğini savunarak, "Tarih kazananlar tarafından yazılmaz mı? Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmışlar, hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler, eleştirecekler. Dolasıyla Türkiye tarafından veya başka ülke tarafından eleştiri geldiği zamanda şok olacak." dedi.

"Uluslararası hukuk konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden bahsedeceksiniz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte tarihteki bir olayı soykırım olarak ya da delil olarak değerlendirmek siyasetçilerin görevi mi? BM'nin karanını okudunuz mu? Uluslararası hukuktan sistemden bahsediyorsunuz. BM'nin bir tarihi olayı soykırım olarak değerlendirmek için neler olması gerekiyor, mahkeme kararı açıkça söylemiştir. Burada siyasilere böyle bir karar verme yetkisi vermemiştir. Siz siyasetçiler tarihle ilgili yargılamayı, karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz."

"Hangi kıt bilgiyle karar veriyorsunuz"

Görüşün başka, karar vermenin başka şeyler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hangi kıt bilgiyle tarih konusunda bu kadar net karar veriyorsunuz. Bu bilgi eksikliği olduğu halde karar vermenin tek sebebi vardır, o da popülizmdir. Maalesef sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Sizler böyle tepeden bakmaya devam edin, ama biz de size bu şekilde haddinizi bildirmeye devam edeceğiz. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin, ama bu muameleyi kabul etmeyen doğruları söyleyen bir Türkiye var."

Sonia Krimi'nin salonu terk etmesi üzerine Çavuşoğlu, "Ben de sizi alkışlıyorum, bravo. Ne kadar nezaketli, saygılı olduğunuzu görüyoruz. Gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz, buna alışacaksınız." diye konuştu.

Kaynak: AA