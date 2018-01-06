Çavuşoğlu: Görüş ayrılıklarımızı diyalogla aşacağız

06 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, sorun yaşamamış iki ülkenin dışişleri bakanı olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu, sorunlar yaşadıklarını hatta ilişkilerde gerginlikler de olduğunu ancak iki bakan olarak bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inandıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Karma Ekonomik Komisyonu’nun tekrar yapılabilmesi için ilgili bakanlarımıza tavsiyelerde bulunacağız. İki dışişleri bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Görüşmemiz gereken birçok konu var. Sadece ikili ilişkiler açısından değil bölgesel konular açısından da çalışma arkadaşlarımızın düzenli bir şekilde bu istişareleri yapmasında fayda var ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için bir taraftan güven artıcı adımlar atmamız lazım, diğer taraftan da somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Her konuda hemfikir olmak zorunda olmadıklarını ancak bazen anlaşamadıkları konuları parantez içine alıp yola devam etmekte fayda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Örneğin bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafın da yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor ve müzakerelere yeniden başlamamız sadece iki ülke için değil tüm Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz.

"DEAŞ'a karşı yakın iş birliği içindeyiz"

Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya’nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim."