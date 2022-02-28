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Çavuşoğlu: Henüz boğazlardan geçiş ve geçiş talebi olmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisinin olduğunu belirterek bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadığını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk.

Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık."

 

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