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Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu: İki kararın sebebi Suriye'de oyunu bozmamızdır
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde 'Ermeni soykırımı' tasarısını kabul etmesi ile ilgili, "Bunun yok hükmünde olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem beklentilerimizi söyledik." dedi.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldıABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

 

Kaynak: AA

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