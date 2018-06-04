Çavuşoğlu ile Pompeo görüşüyor

04 Haziran 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasındaki görüşme, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.

Görüşme için ABD'nin başkenti Washington'a dün gelen Çavuşoğlu, bugün sabah saatlerinde ABD Dışişleri Bakanlığına geldi.

Toplantının yapılacağı salona girişte basın mensuplarına poz veren iki bakan, herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüşmede ağırlıklı Münbiç konusunun ele alınması ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Münbiç konusunda varılacak bir mutabakatın bugünkü görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde uygulamaya geçeceğini açıklamış ve bunun iki ülke arasında bir dönüm noktası olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA