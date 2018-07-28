Çavuşoğlu ile Pompeo ikinci kez görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rahip Brunson gerilimine ilişkin ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla tekrar görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.
İki bakan, Rahip Brunson'ın ev hapsine alınması sonrasında, ABD'den gelen "yaptırım" mesajlarının ardından bir görüşme yapmışlardı.
Bakan Çavuşoğlu o görüşmede Pompeo'ya hukuk kurallarının herkes için geçerli olduğunu ve Türkiye'nin kimseni tehdidine boyun eğmeyeceğini söylemişti. İki bakanın bugünkü görüşmesi gerilim sürerken kurulan ikinci temas niteliğinde.