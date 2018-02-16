Çavuşoğlu ile Tillerson görüşmesi başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.
Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.
Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Tillerson protestosuna müdahale: 2 gözaltı
Tillerson'ı protesto etmek isteyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Ankara Palas'ın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne girmek istedi.
Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dinlemeyen gruba biber gazı kullanılarak müdahale edildi.
Müdahale sonucu iki kişi gözaltına alınırken, diğer grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.
Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin açıklama
Kaynak: AA