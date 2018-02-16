ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
8 °C

Çavuşoğlu ile Tillerson görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu ile Tillerson görüşmesi başladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı saat 09.45 sularında Ankara Palas'ın girişinde karşıladı. Türk ve ABD bayrağının önünde poz veren iki bakan daha sonra üst kata çıkarak baş başa görüşmeye geçti.

Bakan Çavuşoğlu, bu sırada mevkidaşına Ankara Palas'ın tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Çavuşoğlu ve Tillerson daha sonra heyetler arası görüşmeye geçecek, ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Tillerson protestosuna müdahale: 2 gözaltı

Tillerson'ı protesto etmek isteyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Ankara Palas'ın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'ne girmek istedi.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dinlemeyen gruba biber gazı kullanılarak müdahale edildi.

Müdahale sonucu iki kişi gözaltına alınırken, diğer grup üyeleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Erdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin açıklamaErdoğan-Tillerson görüşmesine ilişkin açıklama

 

Kaynak: AA

Son dakika Rex Tillerson Mevlüt Çavuşoğlu

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.