Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kanal İstanbul

Çavuşoğlu, "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var." ifadelerini kullandı.

Lavrov ise, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." dedi.

Lavrov, "Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor"

Lavrov, "Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklaması yaptı.