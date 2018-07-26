26 Temmuz 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi Türkiye'nin yargısına müdahale eden ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter hesabından karşılık verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir." paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, "Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış (tehditkar) söylemi bir kenara bırakarak yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletler yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir." dedi.

ABD Başkanı Trump, Twitter mesajında, "ABD, büyük bir Hristiyan, aile babası ve muhteşem bir insan olan Papaz Andrew Brunson'u uzun süreli tutukluğu nedeniyle Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence de Dışişleri Bakanlığı'nda katıldığı bir programda "Türkiye Papaz Andrew Brunson'u derhal serbest bırakmaz ve Amerika'daki evine göndermezse ABD bu masum inanç insanı serbest kalana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacak." şeklinde konuşmuştu.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen Brunson'un tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

Trump'tan Brunson açıklaması: Türkiye'ye geniş yaptırım uygulanacak