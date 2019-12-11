Çavuşoğlu: Kıta sahanlığımızda izinsiz çalışmayı engelleriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımız içinde bizden izinsiz kimse çalışma yapamaz, olursa engelleriz" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarına ilişkin Çavuşoğlu, "Dayatmayla bir yere varılamayacağını ABD Kongre üyelerinin anlaması gerekiyor." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'de Türkiye aleyhine yaptırım kararı durumunda İncirlik ve Kürecik'in de gündeme gelebileceğini söyledi.