Çavuşoğlu: Kuzey Irak'ın geri adımı önemli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, Erbil yönetiminin "referandum sonucunu dondurma" teklifine ilişkin, "Kuzey Irak'ın geri adımı önemli bir adımdır ama yetersizdir. Bu referandumun iptal edilmesi gerekir"
IKBY'ye yönelik yaptırımlardan sivil vatandaşların etkilenmemesi için çaba gösterdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ta vatandaşın yaptırımlardan zarar görmemesi, gıda, su, ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Bağdat hükümeti hassasiyet içinde" dedi.
Çavuşoğlu, Irak-Türkiye arasındaki sınır kapılarına ilişkin, "Bu kapılar Bağdat'ın eline geçtikten sonra ilave sınır kapısı açılacaksa açarız" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca, Irak'ta DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden inşa edilmesinde Bağdat hükümeti ile birlikte çalışılacağını da ifade etti.