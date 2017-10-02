Çavuşoğlu, Las Vegas'taki saldırıyı kınadı

02 Ekim 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakan Çavuşoğlu, kınama mesajını Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştı.

Çavuşoğlu mesajında, "ABD'nin Las Vegas kentinde meydana gelen menfur saldırıyı kınıyor, ABD yönetiminin ve halkının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verdi.

Las Vegas polisi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından, açık hava konserine katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 50 kişinin yaşamını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı: ABD halkının acısını paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Las Vegas kentinde bir otelde düzenlenen açık hava konseri sırasında gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan silahlı saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu bildirildi.

Türkiye'nin olayla ilgili gelişmeleri izlediği vurgulanan açıklamada, "Ölü ve yaralılar arasında vatandaşlarımız olup olmadığı Los Angeles Başkonsolosluğumuzca yerel güvenlik makamları ve hastaneler nezdinde araştırılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, ABD halkının acısını paylaşıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu elim saldırıya karşı ABD ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

Las Vegas polisi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından, açık hava konserine katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD'deki saldırıda can kaybı 50'ye yükseldi

Kaynak: AA