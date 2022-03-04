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Çavuşoğlu: Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz

Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu da belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleştirilen Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. 

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, şartlar el verirse Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yı bir araya getirmek istediklerini söyledi.

 Çavuşoğlu, dün itibarıyla Ukrayna’dan 9 bin 653 Türk vatandaşının tahliye edildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye hava sahasının açık olmasının stratejik ve insani bakımdan önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'daki bazı Türk vatandaşlarının Rusya’ya geçirilerek Türkiye’ye tahliyesi için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

 

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