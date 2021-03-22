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Çavuşoğlu, Lute ile Kıbrıs'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Cenevre'de düzenlenecek görüşmelerle ilgili, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

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