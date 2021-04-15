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Çavuşoğlu: Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu iki ülkenin de ilişkileri normalleştirmek için irade ortaya koyduğunu ifade ederek, ilişkilerin düzelmesi önünde bir sorun görmediğini anlattı.

Yunanistan dışişleri bakanının bugün Ankara'ya yapacağı ziyaret hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Yunanistan ile tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız. Ziyaret memnuniyet verici, samimi bir görüşme olacak. Yunanistan ile diyalogu sürdürmemiz önemli." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Türkiye Montrö Anlaşmasını harfiyen uyguluyor. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım." dedi.

Çavuşoğlu, "ABD uluslararası hukuku dikkate alırsa (sözde Ermeni soykırımına dair) böyle bir karar vermez." ifadesini kullandı.

 

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