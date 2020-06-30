Çavuşoğlu: NATO müttefiki Fransa, Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor." dedi.
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Kaynak: AA