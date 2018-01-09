Çavuşoğlu: Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib'deki olaylarla ilgili, "Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Çavuşoğlu, "Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi ve "Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" uyarısında bulundu.