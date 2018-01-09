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Çavuşoğlu: Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib'deki olaylarla ilgili, "Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi.

Çavuşoğlu: Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de Esad rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Rejim Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi ve "Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" uyarısında bulundu.

İdlib

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