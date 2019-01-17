Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli

17 Ocak 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Rusya'dan S-400'leri aldık ama daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla ABD'nin Patriotları ne zaman teslim edeceği önemli. Şu an sınırımızda İspanya ve İtalya'nın bataryaları var. Onlara da gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum, gerçek müttefiklik böyle olur. Tabi teslim süresi gibi fiyatı ve finansman koşulları da önemli ayrıca ortak üretim de önemli bir kriterimiz" diye konuştu.