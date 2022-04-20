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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, dün de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüşmüştü.

 

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