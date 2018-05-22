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Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov’la telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Kaynak: İHA

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