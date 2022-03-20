Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna temel konularda anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna taraflarını önce Antalya'da bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Bu hafta da Rusya ve Ukrayna'da mevkidaşlarıyla tekrar görüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tarafların bazı somut konular üzerinde müzakereleri sürüyor. Müzakere ekipleriyle de temas halinde olduğumuz için bu detaylarla ilgili bilgiye sahibiz. Tüm detaylarını açıklamamız söz konusu olmaz. Çünkü biz dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü oynuyoruz. Tüm bu temaslarımızda tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Tabii savaş devam ederken, siviller ölürken anlaşmak öyle kolay bir şey değil. Yine de bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Ukrayna tarafsızlık statüsü karşılığında güvenliğinin garanti edilmesini istiyor. Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Türkiye ve Almanya'nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. Bu da bize duyulan güvenin bir başka göstergesi."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki liderle temaslarını sürdürdüğünü aktararak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu liderleri Türkiye'de bir araya getirmeyi arzu ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Tıpkı Belarus müzakereleri başlarken söylediğimiz, teşvik ettiğimiz gibi yeri, nerede olduğu çok önemli değil. Biz isteriz, en iyi şekilde zemin hazırlarız. Önemli olan iki ülke arasındaki müzakerelerin, iki liderin bir araya gelmesini gerektirecek düzeye çıkması." diye konuştu.