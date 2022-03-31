Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna daha üst düzey bir görüşme yapabileceklerini bildirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.

Çavuşoğlu, "(Garantörlük halinde) Türkiye (Ukrayna'daki) savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil." dedi.

Çavuşoğlu, "Rusya’nın bize yönelik gazı kesmesi için bir sebep yok. Rusya’nın uçak düşürme hadisesinde de böyle bir durum olmadı. Anlaşmalarımız var. İhtiyacımız olan gazı Rusya’dan almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Yeni nesil F-16’ların alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor." açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımların olduğunu söyledi.