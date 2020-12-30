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Çavuşoğlu: S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''S-400'ler için ABD ile ortak çalışma grubu oluşturuldu, teknik görüşmeler başladı.'' dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu.

Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımlarını hayata geçiren ABD'den önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptırımları ele almak için çalışma grubu kurulması teklifi geldiğini söyledi. Türkiye'nin teklifi kabul ettiğini ve teknik düzeyde görüşmelerin başladığını açıkladı.

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